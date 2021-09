Imperial faz estreia com lançamento do primeiro Honda híbrido na Bahia

Com o design e o selo de qualidade Honda que já são inerentes à Imperial, será apresentado ao mercado baiano nesta sexta-feira (3) o novo Honda Accord Híbrido.

Este é primeiro veículo da montadora no Brasil com tecnologia de funcionamento hibrida e eficiência de performance que impressiona. O coquetel de lançamento marcará o pioneirismo da Imperial Honda ao dispor, com exclusividade no nordeste, deste exemplar de luxo. Será também o primeiro encontro do automóvel com os clientes baianos que já poderão começar a sonhar, no futuro, em ter uma super máquina desta nas suas garagens.