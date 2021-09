Império: Cora cai no samba para pegar no ‘estandarte de ouro’ de José Alfredo

Ao som do samba-enredo sobre a vida de Zé Alfredo (Alexandre Nero), Cora (Marjorie Estiano) balançará o esqueleto sozinha em casa, em Império. A religiosa conseguirá realizar o sonho de sua vida, durante o Carnaval: perder a virgindade com o “homem de preto”. Após salvar a vida do ricaço em uma tentativa de atentado de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), ela será devidamente recompensada pelo feito. As cenas irão ao ar a partir do dia 4 de outubro.

A personagem de Marjorie Estiano sempre caiu de amores pelo milionário, desde a juventude, e nem a relação do homem com a sua irmã, Eliane (Malu Galli), a fez perder as esperanças de conquistá-lo.

A santa do pau oco dançará ao escutar a música que conta a história de seu amor platônico, sem imaginar que finalmente irá ter uma noite de amor com Zé Alfredo. O momento tão esperado por Cora acontecerá depois dela salvar a vida do comendador e ser atingida por um tiro.

Maurílio tentará acabar com a vida do rival mais uma vez, durante o desfile da Unidos de Santa Tereza. A “cobra” verá o momento do disparo e se jogará na frente do “todo poderoso” para salvá-lo.

Com um sentimento de gratidão, o dono da Império visitará a tia de Cristina (Leandra Leal) na enfermaria do hospital. “Foi por egoísmo, Zé! Eu te salvei porque não queria que você se fosse sem antes…”, confessará ela, se referindo à noite tão sonhada.

“Foi para isso que vivi! Para me entregar a você, para ser sua… Sonhei todas as noites da minha vida que você chegava, assim mesmo, no escuro e aí deitava do meu lado, me tomava nos seus braços”, continuará.