‘Império’: Cristina, João Lucas e Maria Clara descobrem que foram roubados

Em Império, José Pedro (Caio Blat) cedeu à chantagem de Danielle (Maria Ribeiro) e deu um jeito de roubar os pedaços do diamante rosa de seus três irmãos. A primeira a perceber é Cristina (Leandra Leal), que trata logo de acusar Cora (Marjorie Estiano).

Nervosa com a situação, Maria Clara (Andréia Horta) se dirige à empresa para ver se o seu pedaço continua guardado. Mas quando ela abre o cofre, constata que também foi roubada.

Longe dali, José Alfredo (Alexandre Nero) fica sabendo do roubo e adivinha quem é o culpado:

“Não tenho a menor dúvida de que foi ele que surrupiou. O safado do José Pedro nasceu com defeito de fabricação. (…) Ele sempre contrabandeou pedras para a Império, conhece a bandidagem e ele pegou as pedras para vender sim.