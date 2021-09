Império: Em complô, José Pedro e Maurílio armam para destruir Cristina

A mando do comendador, a personagem de Leandra Leal viajou para o exterior e lá notou o rombo milionário em sua conta bancária, que a fez questionar a funcionária do banco sobre o movimento descomunal. A ex-namorada de Vicente (Rafael Cardoso) descobriu que o único brasileiro que esteve na agência no dia da ação foi Fabrício Melgaço. Todavia, a jovem não avisou a ninguém sobre o destino da sua viagem.

Ao retornar para solos nacionais, a loira será convocada para uma reunião na joalheria e será bombardeadas com desconfianças dos demais funcionários da empresa. “O fato de você ter mentido sobre o destino da sua viagem nos dá o direito de suspeitarmos de todas as suas atitudes, desde o motivo da sua ida até o seu envolvimento no sumiço do dinheiro”, dirá Maria Marta.