Império: José Alfredo cobra explicações de Maria Marta sobre casamento com Silviano

Nos próximos capítulos de Império, José Alfredo (Alexandre Nero) pedirá explicações de Maria Marta (Lilia Cabral) com relação ao seu casamento com Silviano (Othon Bastos). Depois de ser avisado por Cora (Marjorie Estiano) e muito resistir, o ‘homem de preto’ fará a esposa abrir o jogo e questionará o que a fez esconder o passado.

A tia de Cristina (Leandra Leal) revelará o segredo da megera e o mordomo para o ‘todo poderoso’, que não ficará convencido logo de cara. Ao desabafar com Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa) sobre a situação, ela confirmará que também escutou a mesma história.

Zé Alfredo ficará completamente fora de si e, no dia seguinte, irá atrás de respostas de Marta. Ele entrará no quarto e abrirá as cortinas com o intuito de acordar a madame, que logo reclamará por pensar que é Silviano. “Cumpra seu papel de mordomo”, dirá a dondoca. O protagonista logo disparará: “Por que não de primeiro marido, Marta?”.

A matriarca da família Medeiros tomará um susto ‘daqueles’ e levantará rápido, e o empresário questionará novamente: “Por que você nunca me contou que foi casada com Silviano?”. Ela dirá que atendeu a um pedido do serviçal, resposta que não convencerá o marido.

Maria Marta, mesmo relutante, começará a contar a verdade para o comendador.

“Ele estava na miséria e me procurou. E você, cada ano mais rico, ele me pediu ajuda. E eu, talvez por querer me vingar das humilhações que ele me fez passar um dia, eu tive a ideia e propus a ele que se tornasse meu empregado”, contará.

A ricaça revelará mais sobre a história do mordomo e o elogiará: “Zé, eu não esperava tanto dele, porque ele foi o melhor de todos os nossos serviçais, isso você não pode negar. O mais competente, o mais querido”.