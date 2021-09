Império: Maria Clara cria ‘barraco’ na formatura de Cristina ao vê-la com Vicente

Em Império, Maria Clara (Andréia Horta) se contorcerá de ódio ao ver Vicente (Rafael Cardoso) junto de Cristina (Leandra Leal). A designer de joias verá o ex-casal dançando com os rostos colados na formatura da filha de Eliane (Malu Galli), não se conterá e criará um verdadeiro barraco na festa. As cenas irão ao ar a partir do dia 20 deste mês.

O chef de cozinha foi apaixonado por Cris durante muitos anos e, assim que eles começaram a namorar, as brigas tomaram conta do relacionamento porque a loira negava o pai e todos os seus direitos de herdeira. Pouco tempo depois do término, o personagem de Rafael Cardoso passou a namorar com a outra filha de Zé Alfredo (Alexandre Nero), Maria Clara.