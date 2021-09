Império: Marta impede Silviano de matar José Alfredo

Maria Marta (Lilia Cabral) irá salvar José Alfredo (Alexandre Nero) na reta final de Império. Silviano (Othon Bastos) vai aparecer armado no casamento de Cristina (Leandra Leal) e Vicente (Rafael Cardoso). No momento em que for atirar, a madame entrará na frente do comendador. Ela não terá ideia que está salvando a vida do ‘Homem de Preto’. Porém, ele recompensará o ato dando um beijo na mulher que a deixará com as pernas bambas.

A sequência irá ao ar depois que ele já tiver escapado da morte no desfile da escola de samba. Na ocasião, Cora (Marjorie Estiano) entrará na frente dele e o salvará. Diferentemente da “cobra”, que terá morrido no hospital em decorrência do ferimento, a mãe de José Pedro (Caio Blat) não será alvejada. A festa de casamento será muito animada, com direito a troca de noivas, já que Cristina aparecerá na igreja no lugar de Maria Clara (Andréia Horta), deixando todos os convidados boquiabertos.

José Alfredo vai se identificar com os familiares de Vicente e dançará muito com seus conterrâneos. “Chega, Zé! Para com esse Carnaval. Você não está alegre, está fora de si! Cai na real, antes que caia no chão”, falará a “imperatriz”. Nesse momento, o comendador estará sendo carregado pelos convidados no meio do arrasta-pé.