Império: Maurílio flagra José Alfredo em fuga, em seguida atropela e atira para matá-lo

Em Império, Maurílio (Carmo Della Vecchia) se deparará com José Alfredo (Alexandre Nero), mais vivo do que nunca, enquanto foge de Maria Marta (Lilia Cabral) e vai atrás dele com o intuito de matá-lo. As cenas irão ao ar a partir de 27 de setembro.

O biólogo da novela das nove perceberá um movimento estranho vindo de Marta e seguirá o seu carro para descobrir o que está acontecendo. Ambos irão para Santa Teresa, em busca do esconderijo do comendador, que está supostamente morto.

Na porta da escola de samba, a ricaça se baterá com Antoninho (Roberto Bomfim), que tentará despistá-la. “O senhor para de fazer graça, eu sei muito bem que ele está aí dentro desse barracão”, dirá ela.

Os pombinhos, Zé Alfredo e Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa), escutarão a discussão e bolarão um plano para se safarem da madame. O protagonista fugirá pela porta dos fundos e a ruiva irá fingir que vive um romance com o dono do lugar. Mas o que eles não esperarão é a presença de Maurílio nas redondezas.

Ao flagrar o rival, o vilão atingirá o “homem de preto” com o carro: “Sua hora tá chegando, comendador”. Como o golpe não será fatal, o malvado descerá do carro com uma arma, mas errará a mira.