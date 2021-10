‘Império’: reencontro de Maria Marta e José Alfredo é marcado por xingamentos e surra

Depois de muito tempo sofrendo com a suposta morte de José Alfredo (Alexandre Nero), Maria Marta (Lilia Cabral) descobriu o esconderijo do marido e tentou um encontro com ele. Sem sucesso, Marta não teve saída e o denunciou para a polícia.

Resultado: o comendador foi preso no barracão da escola de samba de Santa Teresa. Em Império, a madame vai até a delegacia e fica cara a cara com Zé: ”Canalha, desgraçado’, diz ela.