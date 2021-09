Imprensa internacional destaca a melhora na bateria dos iPhone 13

No começo dessa semana descobrimos que a Apple havia aumentado o tamanho das baterias nos iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max em relação aos seus antecessores, algo que está sendo confirmado pelos principais críticos internacionais. Durante a apresentação a gigante de Cupertino ressaltou que a vida útil de bateria dos aparelhos poderia aumentar em até 2,5 horas, agora as primeiras analises dos aparelhos estão elogiando essa melhoria.

Quem foi atrás do que os principais portais de notícias estavam falando sobre os aparelhos da Apple foi o portal BGR, que juntou algumas das principais análises dos modelos para falar da melhoria nos novos smartphones.

Dentre os quatro aparelhos da série, o iPhone 13 Pro Max é o que mais se destacou com a nova bateria, segundo o The Wall Street Journal, o modelo teve uma melhora notável no tempo de carga útil do aparelho. O site afirma que o aparelho pode ficar até dois dias sendo usado normalmente, o que é impressionante pela potência do modelo.



Créditos: Divulgação Apple

O The Verge analisou a versão 13 Pro e afirmou que o modelo teve uma duração de bateria incrível, sendo usado “da madrugada até as 23h, com 20% [da bateria] restantes”. Nesse teste o modelo durou mais de 4 horas de tempo de tela com um uso muito pesado, com tarefas menos intensas, o aparelho aguentou 7 horas de tempo de tela.

A versão básica da série também trouxe um desempenho mais que satisfatório da bateria, com o portal Engadget afirmando que o iPhone 13 também foi capaz de durar quase dois dias com uma única carga. O portal Tom’s Guide realizou um teste forçando o iPhone 13 a navegar pela internet na rede 5G com um brilho da tela em 150 nits, o smartphone durou um total de 10 horas e 33 minutos neste teste, uma melhoria impressionante em comparação ao iPhone 12, que ficou um total de 8 horas e 25 minutos ligado.

Tamanho das baterias dos novos iPhone 13:



Telefone Classificação Wh MAh aproximado Aumento em relação ao modelo de 2020 iPhone 13 mini 9,34 2.438 9% iPhone 13 12,41 3.240 15% iPhone 13 Pro 11,97 3.125 11% iPhone 13 Pro Max 16,75 4.373 18,5%

Créditos: Reprodução / GSMArena

Por fim, o iPhone Mini é o que teve o menor aumento na bateria em relação ao seu antecessor, mas mesmo assim ele conseguiu superar o desempenho do seu antecessor. Entretanto, como apontado pelo Wired, diferente do modelo básico da série que superou as expectativas, o iPhone Mini ainda tem uma bateria com duração muito curta e “decepcionante”.

Fonte: BGR, The Wall Street Journal, The Verge, Engadget, Tom’s Guide, Wired