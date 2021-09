Incêndio atinge vila na cidade de Arapiraca; um dos cômodos ficou totalmente destruído

Três viaturas de Combate à Incêndio do Corpo de Bombeiros foram acionadas nesta sexta-feira, 10, para combater o incêndio em um imóvel localizado na Avenida Governador Silvestre Péricles, na cidade de Arapiraca. Os bombeiros não sabem informar onde o fogo teve início, mas contam que rapidamente se alastrou por três cômodos do imóvel, que é…

Três viaturas de Combate à Incêndio do Corpo de Bombeiros foram acionadas nesta sexta-feira, 10, para combater o incêndio em um imóvel localizado na Avenida Governador Silvestre Péricles, na cidade de Arapiraca.

Os bombeiros não sabem informar onde o fogo teve início, mas contam que rapidamente se alastrou por três cômodos do imóvel, que é uma espécie de vila, com quartos independentes alugados. Um desses cômodos teve perda total, inclusive com desabamento do telhado.

Depois do trrabalho intenso dos 10 militares dos bombeiros, o fogo foi debelado e o rescaldo realizado.