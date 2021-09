inDriver tem NOVOS empregos para todo o país

A inDriver está com NOVOS empregos disponíveis para profissionais de diferentes especializações em todo o país. São mais de 40 oportunidades abertas com vários benefícios ofertados. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

inDriver anuncia vagas de emprego

São mais de 40 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diversas áreas e atuações pelo país. Dentre as vagas abertas, estão as seguintes funções e suas localidades:

Agente de Campo (Departamento de Frete) – Rio de Janeiro;

Especialista de Vendas – Recife;

Especialista de Vendas – Rio de Janeiro;

Especialista de Vendas – São Paulo;

Especialista de Vendas – Curitiba;

Promotor de Vendas – João Pessoa;

Promotor de Vendas – Dourados;

Promotor de Vendas – Blumenau;

Promotor de Vendas – Franca;

Sales Supervisor – Recife.

Ainda, a depender do cargo, além do salário conforme o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale alimentação, home office, convênio médico e convênio odontológico.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego abertas na inDriver, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo em “Candidate-se“.

