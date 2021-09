Influencer fica sem reação ao ver tamanho de Léo Santana e viraliza na web; assista

A influencer baiana Lore Rufis viralizou nesta quarta-feira (15) após compartilhar um vídeo onde mostra sua reação ao conhecer de perto Léo Santana. A jovem, que é fã do cantor, ficou chocada com a altura do artista de 2 metros de altura.

Nas imagens, ela aparece gravando com a câmera frontal: “Desgraç*! Não tem condição”. “E aí, pessoal”, diz o GG da Bahia, rindo enquanto brinca com a altura da influencer. “Eu sou meu salário e Léo é a fatura do meu cartão”, brincou ela na legenda do post. Assista ao vídeo abaixo: