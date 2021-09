Influenciadora digital é morta a facadas pelo marido

A influenciadora digital Bruna Quirino, de 38 anos, foi morta a facadas pelo marido no apartamento em que o casal morava em Valinhos, no interior de São Paulo, na noite deste domingo (5).

O homem ainda tentou atacar a filha do casal e se matou após atacar Bruna, de acordo com informações da Guarda Municipal.

A filha dos dois, de 20 anos, ouviu a briga dos pais e ao sair do quarto viu a mãe esfaqueada. O pai ainda tentou ir para cima dela, mas a jovem se trancou no quarto.

Horas antes de ser assassinada, Bruna postou de stories no Instagram, mostrando que iria gravar vídeos para o canal dela no YouTube. Nas redes sociais, ela fazia várias gravações para contar como era a sua rotina, inclusive com muitas participações do marido. Em seu perfil no Instagram, Rodrigo Quirino, de 40 anos, se definia como “casado, pai, família e feliz”.