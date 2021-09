Influenciadora foge de ataque de tubarão enquanto grava stories no Instagram

A influenciadora brasileira Ingrid Ohara passou um sufoco nas Maldivas. Enquanto gravava stories no mar de água cristalinas, ela notou a presença de um tubarão. Ingrid conseguiu fugir do animal e não foi atacada.

Nos stories, Ingrid explicou a situação apavorante. “Eu estava lá no meio (do mar)! Gravando os Stories! A mulher que me avisou que tinha tubarão. Meu coração está a mil! Eu comecei a gritar, larguei o chinelo porque não conseguia nadar. (…) Eu fugi de um tubarão!”, contou aos seus 9,5 milhões de seguidores.

A influenciadora explicou que gravava stories no mar, quando sua vizinha de quarto avisou sobre o turbarão. “Se não fosse a moça do quarto ao lado eu nem saberia que ele estava vindo na minha direção”, escreveu. Apesar do susto, a influenciadora não se machucou e passa bem.