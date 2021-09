Ingressos do Festival de Inverno Bahia 2022 têm virada de preços; confira

Além da plataforma Sympla, a venda oficial de ingressos para o FIB tem um ponto físico, em Vitória da Conquista. O espaço fica localizado na Avenida Olívia Flores, 686, Loja 1 – Universidade. A Loja Taco é mais uma opção para os Conquistenses que querem garantir sua presença no festival. O pagamento pode ser via cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x.

O lote especial de ingressos do Festival de Inverno Bahia 2022 acabou! A ação, que tinha valores promocionais iguais à edição de 2019, foi concorrida. E nesta quinta-feira (23), começa a ser vendido o primeiro lote oficial do evento.

Estrutura

Depois de 2 anos sem apresentações, o FIB está previsto para retornar em agosto/22, com ambientes que atraem todas as tribos. O palco principal terá dois espaços, o Arena (pista) e o Camarote VIP (front stage). A festa conta ainda com outros dois palcos que apostarão em talentos regionais e locais: a Vila da Música e a Arena Eletro Rock. Juntos, os três espaços vão compor a musicalidade do local, que também terá ativações especiais e praças gourmet.