Inscrições abertas para a Semana Sebrae presencial em Salvador

Empresários de Salvador já podem garantir vaga para a 6ª edição da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Evento acontece em formato híbrido e será 100% gratuito para toda a Bahia. Na capital, dentre as opções exclusivas para micro e pequenas empresas estão seminários e oficinas em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas através do site (acesse aqui).

Os empresários também podem se inscrever paras oficinas de “Funil de Vendas” (06/10), das 9h às 12h e das 14h às 17h; “Atendimento de Excelência – Melhore a Experiência do Seu Cliente”, (07/10), das 9h às 12h; e “Marketing Digital – A batalha do Tráfego” (07/10), das 14h às 17h.

A programação do interior e online serão liberadas em breve, mas está previsto para a programação pela internet um mega Talks ao vivo, oficinas e cursos via Zoom, além de Instagram e WhatsApp. Enquanto isso, os empresários podem baixar o “Power Kit” oferecido pelo Sebrae com conteúdos que vão desde e-books, cursos, organizadores de rotina, a vídeos com especialistas em vendas e muito mais, baixe aqui.