INSS: Confira o calendário de pagamentos de 2021

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já iniciou os pagamentos da mensalidade de agosto para os seus aposentados e pensionistas. Como de costume, começam a receber o benefício primeiro, os segurados que recebem um salário mínimo, após 5 dias, passam a receber o pagamento os beneficiários quem ganham salário superior

Cronograma de pagamentos do mês de agosto

Segurados que ganham um salário mínimo:

Final Agosto 1 25 de agosto 2 26 de agosto 3 27 de agosto 4 30 de agosto 5 31 de agosto 6 01 de setembro 7 02 de setembro 8 03 de setembro 9 06 de setembro 0 08 de setembro

Segurados que ganham mais de um salário mínimo:

Final Agosto 1 e 6 01 de setembro 2 e 7 02 de setembro 3 e 8 03 de setembro 4 e 9 06 de setembro 5 e 0 08 de setembro

Próximos pagamentos

Segurados que ganham um salário mínimo:

Final Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 24/set 25/out 24/nov 23/dez 2 27/set 26/out 25/nov 27/dez 3 28/set 27/out 26/nov 28/dez 4 29/set 28/out 29/nov 29/dez 5 30/set 29/out 30/nov 30/dez 6 01/out 01/nov 01/dez 03/jan 7 04/out 03/nov 02/dez 04/jan 8 05/out 04/nov 03/dez 05/jan 9 06/out 05/nov 06/dez 06/jan 0 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Segurados que ganham mais de um salário mínimo:

Final Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 e 6 01/out 01/nov 01/dez 03/jan 2 e 7 04/out 03/nov 02/dez 04/jan 3 e 8 05/out 04/nov 03/dez 05/jan 4 e 9 06/out 05/nov 06/dez 06/jan 5 e 0 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Aposentados do INSS

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente o país possui mais de 30 milhões de pessoas beneficiárias que recebem aposentadoria ou pensão do INSS.

O levantamento também mostra que, em média, ambos os abonos representam 20,5% dos rendimentos da população brasileira. No entanto, o rendimento com o trabalho segue a principal fonte de renda no país, equivalente a 72,5% do total em 2019. Por último, fica o aluguel e arrendamentos em mais 2,5%.

