Instituto ACM e ACHE realizam 2ª edição do projeto ‘Uma Conversa com a Comunidade’

Nesta quinta-feira (16), será realizado a 2ª edição do projeto “Uma Conversa com a Comunidade”. O evento, organizado pelo Instituto ACM e pela Associação do Centro Histórico Empreendedor (ACHE), tem como objetivo de discutir – junto a lideranças populares do Centro Histórico – as demandas e soluções para as questões de moradia e ocupação urbana da área.

Os encontros virtuais fazem parte do “Centro Histórico em Ação – Diálogos” que já reuniu especialistas nessas áreas e agora expande a discussão, com a presença das principais lideranças populares da região. Os próximos encontros da série acontecem nos dias 23 e 30 de setembro.

Participam da conversa, nesta edição, Ana Caminha, líder da comunidade da Gamboa de Baixo e Articulação do Centro Antigo; Bárbara Oliveira, presidente da Associação dos Moradores do Pelourinho e Antigo Maciel; Creusa Carqueja, vice-presidente e conselheira do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado da Bahia – SINGTUR-BA e Tânia Pastore, conselheira comunitária do Centro/Brotas.

A medição do debate fica por conta de Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM e da jornalista e radialista Doris Pinheiro. O evento acontecerá a partir das 17h, com transmissão pelo canal do Youtube do Instituto ACM.