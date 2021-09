Instituto oferece mais de 290 bolsas de estudo a jovens na Bahia

A Cogna está oferecendo 292 bolsas de estudo integrais a estudantes com alto potencial acadêmico e baixas condições socioeconômicas, por meio do Somos Futuro, programa do Instituto SOMOS.

As inscrições ficam abertas até 19 de setembro. Nesta edição, serão disponibilizadas bolsas para os três anos do Ensino Médio, em uma das 110 escolas parceiras da SOMOS Educação adeptas ao programa, distribuídas por 84 cidades de 14 estados.

Na Bahia, são duas escolas participantes. Uma localizada na cidade de Guanambi, com a Escola Que Mimo e outra no município de Ilhéus, com a Escola Progresso.