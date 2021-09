Interino espera um 2022 efetivado e muito melhor para o Paraná-PR – Futebol Interior

Curitiba, PR, 27 (AFI) – Jorge Ferreira parece bastante entusiasmado para reerguer o Paraná-PR. O treinador interino, que ainda depende de uma decisão da diretoria, se mostrou à disposição para comandar o time no Campeonato Brasileiro Série D, apesar das intensas crises. A confiança pode estar nos novos dirigentes e presidente.

O Paraná teve três nomes diferentes a beira do gramado na temporada. Maurílio Silva iniciou a Série C, Silvio Criciúma seria a solução e Jorge Ferreira fechou. O time acabou em nono com 16 pontos, à frente apenas do lanterna (10°) Oeste, que soma sete.

PEGOU A BRONCA

Jorge Ferreira está no Paraná desde 2012 e, além de analista, trabalhou como técnico em quase todas as categorias. Do Sub-11 ao Sub-23 e, nesta reta final, no profissional. O auxiliar sempre alimentou a possibilidade de assumir, de fato, mas não como foi. O que não tira o ânimo para 2022.

“Não era minha intenção assumir dessa forma, mas apesar de não ser à vontade naquela ocasião, com toda a pressão, sem dúvida a experiência que eu levo é enorme. Eu conheço os atletas da base que podemos utilizar no próximo ano, e isso facilita muito o trabalho.”

DEPENDE DA DIRETORIA

O interino foi chamado pela diretoria em setembro e, por isso, só comandou o Paraná durante as quatro últimas rodadas, sem contar o duelo da nona, entre a mudança de Maurílio para Silvio.

Foram duas vitórias e duas derrotas. Insuficientes para a permanência do Paraná na divisão, mas, talvez, suficientes para Jorge Ferreira seguir à frente do clube.

“Temos uma reunião marcada na semana que vem. Sou funcionário do clube e sei que a diretoria vai tomar a melhor decisão. Já venho há um bom tempo brigando, estudando e me preparando para isso. Com certeza é uma vontade minha, sim (permanecer no cargo). Vamos ver o que a diretoria define.”

ASSISTÊNCIA BRASILEIRA NA RÚSSIA