Interino tem dúvidas e deve mudar Paraná-PR em jogo da ‘vida’ – Futebol Interior

Curitiba, PR, 09 (AFI) – A felicidade do treinador interino no Paraná-PR, Jorge Ferreira, não durou tanto. O grande triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma-SC, que deixou o time muito vivo na briga pela permanência do Campeonato Brasileiro Série C, custou duas ausências na defesa para a 16ª rodada: Alex Murici e Vinícius Guarapuava.

Ambos receberam o terceiro cartão amarelo, no sábado, e estão suspensos. Para a lateral-direita, talvez não haja tanta dúvida, mas falta experiência. No miolo da zaga, a busca é pela opção certeira.

LÉO PETTENON, NÉ?

O volante Luan está improvisado como zagueiro e, provavelmente, continua entre os titulares. O parceiro pode ser Léo Pettenon ou Guilherme Lacerda. O primeiro nome é o mais cotado para assumir. Léo jogou de volante contra o Criciúma, mas é zagueiro de origem.

Guilherme Lacerda, assim como Léo, é jovem e retornou de empréstimo ainda nesta semana. Ele disputou a Série D pelo Rio Branco-PR e, junto do time, não se classificou à próxima fase.

A presença de Léo Pettenon ganha mais força pelo retorno de Kriguer. O volante foi quem cumpriu suspensão na última rodada e deu vaga ao defensor. Jorge Ferreira, então, deve utilizar Kriguer ao lado de Moisés Gaúcho, apesar da boa partida de Léo Pettenon à frente da defesa.

VAI SENTIR A PRESSÃO?

Quem deve entrar na vaga de Murici é um jovem de 20 anos, Paranhos. Em 2021, ele fez apenas cinco jogos. O último, em agosto, há cerca de um mês, na derrota por 2 a 0 para o Figueirense-SC.

VALE MUITO

O jogo é de extrema importância para o Paraná. Enfrenta o oitavo colocado, Mirassol-SP, que está a três pontos de vantagem apenas. O triunfo paranista não é suficiente para sair do Z2, por conta do número de vitórias (3 a 5), porém, já iguala a pontuação.

O duelo é no domingo (12), às 18 horas, na Vila Capanema.