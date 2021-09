Internacional x Bahia – Colorado busca a terceira seguida contra o conturbado Bahia – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – O Internacional não perde desde a 13ª rodada, quando foi derrotado pelo Athletico por 2 a 1, no dia 27 de julho e vem de duas vitórias seguidas – Sport 1 a 0 e Fortaleza 1 a 0. Neste domingo, busca confirmar seu bom momento diante do Bahia, às 16h, no estádio Beira Rio, pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado é o sétimo colocado, com 29 pontos somados.

CRISE, MEU REI

A sexta-feira foi conturbada no Bahia. Com parte dos salários em atraso, os jogadores decidiram que não vão concentrar nos jogos realizados em Salvador nem dar entrevistas. Eles realizaram o último treino antes do jogo contra o Internacional pela manhã e depois foram liberados. O grupo só se reapresenta no sábado para a viagem para Porto Alegre.

Aguirre busca a terceira seguida

Em nota, o Bahia confirma que há atraso de um mês de salário e três de imagem para o elenco, “exceção a sete atletas remanescentes do ano passado, que estão com outros quatro meses de imagem em aberto, fruto de acordo de renegociação da pandemia”.

Vindo de dois empate seguidos – Santos (0 a 0) e RB Bragantino (1 a 1) – o Bahia tem 23 pontos somados, na 15º posição e espera o quanto antes se afastar da zona de rebaixamento. Para isso, terá que quebrar um jejum de sete anos sem vitória sobre o Internacional.

A última vez que venceu o time gaúcho foi em 2014, quando levou a melhor em confronto pela primeira fase da Copa Sul-Americana, venceu por 2 a 0, Em Porto Alegre (RS). Depois disso, Bahia e Inter voltaram a se enfrentar outras nove vezes. Foram dois empates e sete vitórias do Inter. Pelo primeiro turno do Brasileirão, em Salvador, o Bahia perdeu de 1 a 0, gol de pênalti de Edenílson.

INTERNACIONAL

A novidade no Inter é a volta do atacante Taison ao time titular. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, ele desfalcou o time em dois jogos.

Convocado novamente pelo técnico Tite, Edenílson espera uma partida complicada.

“Jogo difícil. Como a gente tem falado, estamos enfrentando cada jogo como se fosse uma final e contra o Bahia não vai ser diferente. Uma equipe que vem fazendo bons jogos e a gente sabe disso. Tenho certeza que o professor está preparando a partida da melhor maneira possível para que a gente possa sair com o resultado positivo”, explica.

Esperança baiana tem nome: Rodallega

BAHIA

Para a a partida no Beira Rio, o técnico argentino Diego Dabove contará com o retorno do zagueiro Germán Conti, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.

O goleiro Danilo Fernandes, emprestado pelo Internacional ao Bahia, fica fora por questão contratual. Mateus Claus deve continuar no gol.

“Eles estão em uma sequência boa. A gente a vai em busca do triunfo. É só o que nos importa nesse momento. Mas é importante salientar que importante pontuar todas as partidas, não perder os jogos. Nesse momento é importante não perder os jogos, mas a gente vai em busca dos três pontos”, explica Claus.