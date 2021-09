Investigado por maus-tratos a jogadores, time do MS desiste de competições – Futebol Interior

Campo Grande, MS, 29 (AFI) – Após denúncia de maus-tratos a jogadores, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) de Campo Grande (MS) vem investigando o EC Taveirópolis, time do Mato Grosso do Sul. Segundo a denúncia, 30 adolescentes estavam passando até fome devido a falta de recursos, tendo que gastar dinheiro próprio ou pedir doações.

A polícia foi até o local, mas encontraram apenas sete adolescentes, pois os outros já tinham deixado o clube. O Conselho Tutelar foi acionado, mas quando chegou, os sete jogadores também já tinham deixado o clube. A delegada Fernanda Félix afirmou que intimirá o presidente Marcelo Cesar de Freitas Pereira para um depoimento.

DESISTÊNCIA

Com a saída dos jogadores, o presidente comunicou à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a desistência do sub-20 e do sub-17 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Amador 2021.

“Mesmo a polícia, imprensa, Conselho Tutelar indo ao clube e não achando irregularidade, o Conselho Tutelar obrigou os jogadores a irem pra casa sobre ameaças de serem levados para abrigos se eles não saíssem do clube”, explicou.

“Nessas condições, eu acabei perdendo a condição do jogo, que seria daqui a dois dias, e a maioria dos jogadores, 95% são de fora da cidade. Da cidade só tem três jogadores. Então a situação e a decisão do Conselho Tutelar me obrigou a ter a desistência desse jogo e da competição”, declarou.