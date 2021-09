Invicto diante do Timão jovem atacante deve ser novidade do Atlético-GO – Futebol Interior

Goiânia, GO, 10 (AFI) – Após quase duas semanas sem jogar, o Atlético Goianiense volta a campo neste domingo, para enfrentar o Corinthians em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O técnico Eduardo Barroca terá a ausência de dois atacante, Janderson e André Luis que pertencem ao Timão estão fora e quem pode ganhar a titularidade no ataque é Ronald, jovem atleta da base de 20 anos.

O jovem atacante deve ser a grande novidade no Atlético diante do Timão, Ronald tem ótimo retrospecto diante do time paulista, como profissional seu primeiro gol foi diante do rival em jogo da terceira fase da Copa do Brasil em plena Arena Neo Química. O jovem atacante brilhou com um gol e uma assistência para João Paulo fazer o segundo, já são três jogos com duas vitórias e um empate, a outra vitória foi na abertura do Brasileirão também em São Paulo.

“Jogo muito difícil diante de um grande clube que se reforçou muito, mas temos que sempre jogar em busca da vitória e graças a deus fui muito bem nos jogos diante do Corinthians, mas estou trabalhando muito e a disposição do professor e quando tiver oportunidade vou entrar com muita dedicação juntamente com meus companheiros”, disse o atacante.

TRAJETÓRIA

Se o atacante está invicto diante do Timão, ele também fará sua 11ª partida com camisa do Atlético, sendo titular em sete. Antes de retornar ao clube, Ronald estava emprestado ao Grêmio Anápolis, no campeonato estadual e fez história pelo clube ao conquistar título inédito na sua história.

Fez dois gols em 14 jogos e foi eleito jogador revelação do campeonato goiano e após sua participação houve uma sondagem de clubes de Portugal, mas diretoria do Dragão preferiu renovar contrato do atleta e mantê-lo na temporada 2021

CAMPANHA NO BRASILEIRÃO

Há duas semana sem jogar o Atlético é o 8º colocado na classificação do Brasileirão e vem de dois empates diante de Chapecoense e Internacional, mas antes havia vencido o Bahia fora de casa em jogo que o atacante Ronald entrou na segunda etapa não atuou nos dois últimos jogos e deve ser a opção de Eduardo Barroca diante do Timão em jogo válido pela 20ª rodada da competição.

O Atlético Goianiense volta a campo no domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em jogo válido pela 20ª rodada.