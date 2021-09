IOF: “Temos que fazer mais com menos”

Você sabia que haverá aumento do IOF? E como o IOF pode impactar sua vida? Veja porque haverá aumento e porque a medida vem sendo criticada por pessoas públicas.

IOF deve aumentar para bancar Bolsa Família

O IOF é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ele deve aumentar para bancar o novo Bolsa Família. Entenda como isso vai pesar no seu bolso aqui.

Neste cenário, Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho Administrativo do Magazine Luiza, questionou que este não é o caminho que considera adequado e acredita que a atitude deveria ser outra.

“Qualquer aumento de imposto num momento de recessão é ruim. Nós temos que fazer mais com menos, não mais com mais”, criticou.

Na entrevista dada na sexta-feira (17) ela ainda falou que as pessoas estão cansadas de pagar mais impostos e defendeu o programa de distribuição de renda, luta continua do ex-senador Eduardo Suplicy. “Não dá mais. Precisamos fazer mais com menos. Como é que vai ser feito? Temos de fazer um exercício. Fazer mais com mais é fácil”, disse.

E continuou: “Tem que dar mesmo (o benefício social), eu sou a favor. Não se tira um país da pobreza sem passar pela renda mínima, o Suplicy já falava isso”.

Luiza é considerada uma das 100 pessoas mais influentes e a única a fazer parte da indicação realizada pela revista Time. A empresária atua pelo grupo Grupo Mulheres do Brasil, que se denomina apartidário, ou seja, sem ligação com país específico.

Questionada se há possibilidade de sair em algum cargo nas eleições de 2022, Luiza afirmou que não pretende ser candidata em nenhum deles.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é uma reformulação do Bolsa Família, que pode ser lançado, até o final deste ano, com novos benefícios. Um impasse para sua criação era a fonte de recursos e a corrida contra o tempo, já que a ideia do governo é lança-lo em novembro.

Ainda sim, o governo só pode tornar o auxílio Brasil possível se ele for aprovado no Congresso e passar a valer neste ano. Para o ano 2022, a legislação proíbe qualquer medida similar, diante do ano eleitoral.

E por falar em eleições, a ideia com o novo programa, que pode ser financiado com o aumento do IOF, pretende aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O mandatário perderia as eleições para o ex-presidente Lula se o pleito fosse nos últimos dias, o resultado foi apontado em pesquisa do Datafolha.