Iogurte caseiro cremoso: confira receita saudável para o café da manhã

O iogurte pronto, comprado em supermercado, tem a praticidade a maior vantagem. No entanto, se você tirar um tempo para fazer seu próprio iogurte vai ver que vai ganhar na cremosidade, textura e sabor, além de garantir alimentos saudáveis.

Quer aprender como faz essa receita de café da manhã saudável? Confira a receita do Pão de Açúcar:

3 colheres de sopa de iogurte natural sem açúcar, com culturas vivas e do sabor da sua preferência

Encha uma tigela com água fria e adicione gelo.

Retire o leite do fogo e deixe esfriar até atingir aproximadamente 45°C. Para acelerar o resfriamento, coloque a panela dentro da tigela com o banho gelado e mexa ocasionalmente. Se a temperatura abaixar muito, retorne ao fogo e repita o processo.

Em uma tigela pequena, combine uma xícara do leite morno com o iogurte e mexa bem. Adicione a mistura de iogurte ao restante do leite morno e mexa cuidadosamente até que incorporar completamente.