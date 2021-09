iPhone recebe hoje o iOS 15; veja aparelhos compatíveis e novidades do sistema

A Apple já está liberando a nova atualização do iOS 15 para diversos iPhones. Se você possui um smartphone da empresa da maçã compatível com o novo iOS e ainda não recebeu a opção do upgrade, fique tranquilo! A atualização será enviada ao decorrer do dia para os usuários. Entretanto, nem todas as novas funcionalidades estarão disponíveis em todos os celulares compatíveis.

Entre as novidades do iOS 15 estão o SharePlay. Essa nova funcionalidade permitirá que os usuários façam vídeo chamadas (FaceTime) e dividam o conteúdo que estão consumindo, seja uma música, uma série ou compartilhar a tela. Por falar em FaceTime, agora será possível realizar as chamadas com usuários de Android ou Windows. Em iPhones compatíveis também será possível ouvir a fala de cada participante da vídeo-chamada com Áudio Espacial, em que o áudio parecerá sair de onde a pessoa está localizada na chamada.

O iOS15 traz também a funcionalidade Foco. Com ela, você poderá criar perfis de uso para gerenciar o recebimento (ou o não recebimento) de notificações enquanto realiza determinadas. Exemplo, você pode criar um modo de Foco para quando está dirigindo, outro para exercícios físicos e outro para estudos. Será possível autorizar que apps de mensagens, além do próprio Mensagens do iPhone, informem que a suas notificações estão silenciadas.

Outras principais novidades

Novos Memojis, atualização da interface da biblioteca de imagens do Mensagens, novo design para as notificações (aumento dos ícones e fotos dos contatos), pontos turísticos em 3D e recursos de transporte público no Mapas, Texto ao Vivo (reconhecimento de textos através da câmera), atualizações para Privacidade, novas métricas no Saúde,

iPhones compatíveis com a nova atualização do iOS

iPhone 6s e 6s Plus (que batem o recorde de iPhones que mais receberam suporte a novos iOS )

que mais receberam suporte a novos ) iPhone SE

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone SE 2ª geração

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max (nativo)

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Apple