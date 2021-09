IQOO Z5 é anunciado com Snapdragon 778G e display de 120Hz

A IQOO realizou um evento hoje para anunciar o lançamento do novo iQOO Z5, que está chegando primeiro no mercado chinês. O novo smartphone intermediário premium da empresa se destaca por vir com um hardware bastante interessante, equipado um chipset Snapdragon 778G, e uma tela de 6,67 polegadas com alta taxa de atualização.

O sucessor do iQOO Z3 vem com o SoC Qualcomm Snapdragon 778G que promete uma melhoria de desempenho em relação ao seu antecessor, podendo ser comprado em variantes com 8 ou 12 GB de RAM e um armazenamento que pode ser de 128 ou 256 GB. Internamente o modelo ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh, mas vem com suporte para carregamento de apenas 44W, invés do 55W do modelo Z3.

Frontalmente o modelo conta com uma tela um pouco maior que o seu antecessor, vindo com LCD FHD + IPS de 6,67” com uma taxa de atualização de 120Hz. Na parte superior central do display o IQOO Z5 conta com um pequeno furo para o sensor de selfie, que é capaz de tirar fotos com até 16MP.



Créditos: Divulgação IQOO / vivo

O sistema de câmeras do aparelho ainda conta com mais três sensores traseiros, com o principal sendo um Samsung GW3 de 64 MP. Assim como o Z3, o novo smartphone vem com uma câmera ultra-wide de 8MP e um módulo macro de 2MP.

No corpo do smartphone ainda possui um leitor de digital na lateral, no botão liga e desliga do Z5, alto-falantes estéreo e uma entrada cada vez mais rara de fones de ouvido. De fábrica o smartphone vem funcionando com base no Origin OS da vivo, que é baseado no Android 11, mas, como apontado pelo GSMArena, no lançamento internacional o modelo deve vir com a interface Funtouch OS 12.

O IQOO Z5 pode ser comprado em até três cores diferentes, sendo elas branco, azul escuro e azul gradiente, e a versão de 8 GB com 128 GB é vendido por CNY 1.899, enquanto a versão 12 GB e 256 GB custa CNY 2.299, com os valores sendo R$ 1.556 e R$ 1.884 respectivamente em conversão direta. Atualmente os aparelhos estão disponíveis em pré-venda na China e as vendas oficiais começam no dia 28 de setembro, o lançamento mundial deve ser detalhado nas próximas semanas.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: GSMArena, vivo