Irmã de Whindersson é acusada pela web de plagiar Luísa Sonza; entenda

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, entrou nos assuntos mais comentados da internet após o lançamento de CONFIRA “Melhor Assim”. A web apontou que a cantora teria plagiado a canção “Penhasco” de Luísa Sonza, ex do seu irmão.

Nas redes sociais, internautas apontaram as semelhanças entre as letras e comentaram suas opiniões. “Irmã do Whindersson jogando hate atoa na Luisa […] Enfim querem pegar um pouquinho do sucesso pra ver se dá certo”, escreveu um internauta. “Se eu fosse a Luísa processava a irmã do Whindersson por plágio”, comentou outro usuário.

Já ciente do burburinho, Hagda se pronunciou através de seu perfil no instagram. “Acordei com várias ligações. Várias mensagens, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Como diria a filósofa Melody, ‘fale bem, ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz’”, disse.

Confira trechos das letras e compare:

Melhor Assim – Hagda Kerolayne

Senti que a dor era grande e tentei ajudar

Quando eu peguei sua mão

Você não quis me olhar

E aqueles “Eu te amo”

Nunca estiveram nos planos

Que ficaram tão distantes

Penhasco – Luísa Sonza

Sabia que a queda era grande

Mas tive que pular

Queria que a gente fosse mais alto

Quando segurei sua mão

Você soltou a minha

E ainda me empurrou do penhasco