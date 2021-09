Irmã de Whindersson Nunes dá dedo do meio após ser acusada de ‘copiar’ Luísa Sonza; veja

O lançamento da primeira composição de Hagda Kerolayne deu o que falar nos últimos dias e a artista abriu o coração com bastante firmeza, neste sábado (18).

A irmã de Whindersson Nunes foi alvo de acusações na web, após o lançamento do seu primeiro single ‘Melhor Assim’. Acontece que alguns internautas observaram muitas similaridades entre a letra de Hagda e a letra do hit Penhasco, de Luísa Sonza.

Para rebater as críticas, ela publicou uma foto mostrando o dedo do meio e escreveu friamente: “Eu sei quem eu sou, sei da capacidade que eu tenho e não são “vocês” que vão dizer ao contrário. Por coisas piores eu já passei, enfrentei a morte várias vezes e não, vocês não vão me colocar para baixo, vocês não vão destruir os meus sonhos”.