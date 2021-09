ISOs para instalação limpa do Windows 11 build 22000.194 já estão disponíveis

A Microsoft disponibilizou hoje para os participantes do Programa Windows Insider as ISOs do Windows 11 build 22000.194, que podem ser utilizadas para fazer a instalação limpa do sistema operacional ou para atualizar um PC com o Windows 10. Este build do Windows 11 já havia sido disponibilizado via Windows Update na semana passada para os participantes no canal Beta.

Windows 11 chega em outubro! Veja tudo

que o sistema traz de novidade

Além de anunciar a disponibilidade das ISOs, a Microsoft confirmou que os participantes do Programa Windows Insider rodando o Windows 10 e que optaram pelo canal Visualização do lançamento (Release Preview) começarão a ver este build como uma atualização opcional casos seus PCs sejam suportados. Neste caso eles verão uma notificação como esta abaixo.

Para quem não sabe, o canal Visualização do lançamento é normalmente utilizado para testar atualizações cumulativas antes que elas sejam disponibilizadas para o público em geral. A disponibilidade do Windows 11 neste canal basicamente indica que o sistema já está praticamente pronto para o lançamento no próximo dia 5 de outubro.



Reprodução/Microsoft

Para os usuários interessados em fazer o download das ISOs do Windows 11 para realizar uma instalação limpa ou upgrade, é importante se certificar de que seus PCs são suportados pelo novo sistema operacional da Microsoft. Para isso utilize a versão mais recente da ferramenta Verificação de integridade do PC (PC Health Check na versão em inglês) seguindo as instruções disponíveis aqui. Vale lembrar também que o Windows 11 não tem versão 32 bits.

Criando pendrive USB de instalação do

Windows 11 – Veja passo a passo

Para fazer o download das ISOs do Windows 11 build 22000.194, acesse este link e faça o login com sua conta registrada no Programa Windows Insider. Depois de fazer o login, selecione a opção Windows 11 Insider Preview (Beta Channel) – Build 22000.194 ou Windows 11 Insider Preview Enterprise (Beta Channel) – Build 22000.194 no menu Select Edition:



Reprodução/Fabio Rosolen

Agora você deve selecionar o idioma da ISO utilizando o menu Select the product language. Com o idioma selecionado, clique em Confirm para prosseguir:



Reprodução/Fabio Rosolen

Agora é só clicar no link exibido para fazer o download. É importante destacar que o link é válido por 24 horas após sua criação. Se você demorar mais do que isso para clicar nele será necessário repetir os passos acima.

Placa-mãe ASUS – Veja como ativar o

TPM 2.0 para instalar o Windows 11



Placa-mãe Gigabyte – Veja como ativar

o TPM 2.0 para instalar o Windows 11



Placa-mãe MSI – Veja como ativar o

TPM 2.0 para instalar o Windows 11

…..

Fonte: Microsoft