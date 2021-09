Itabaiana-SE 0 x 2 América-RN – Eficiente, Mecão garante vaga fora de casa e avança na Série D – Futebol Interior

Itabaiana, SE, 19 (AFI) – Não foi a atuação dos sonhos do torcedor, mas foi o suficiente para o América-RN garantir a vaga para a fase de oitavas de final da Série D do Brasileirão. A classificação veio com a vitória por 2 a 0 sobre o Itabaiana-SE, no estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Lagarto (SE).

No duelo de ida, na Arena das Dunas, as equipes empataram em 1 a 1. Assim, a vitória, construída com gols de Esquerdinha e Patrick, valeu a vaga.

O América-RN enfrenta agora o Moto Club, pelas oitavas de final, em data ainda a ser definida nesta segunda-feira pela CBF. Eliminado, o Itabaiana tem compromisso ainda esse ano e volta sua atenção na Pré-Copa do Nordeste, onde enfrenta o Bahia de Feira, em outubro.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase, o América se classificou na terceira posição no Grupo 3, com 22 pontos – foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O Itabaiana avançou com a segunda melhor campanha do Grupo 4. Somou 26 pontos, fruto de sete vitórias, seis empates e duas derrotas.

O JOGO

A partida começou com muita intensidade dos dois lados e ao mesmo tempo muito disputado. Embora com as duas equipes procurando o gol desde o começo, os dois times chegavam com pouca objetividade ao gol adversário e não criavam chances reais de gol.

A primeira boa chance de gol aconteceu aos 16 para o América. Elvinho recebeu na entrada da área, limpou a jogada e chutou, a bola saiu por cima do gol de Léo.

Um minuto depois, o Mecão abriu o marcador. Leozinho cruzou na área, Alvinho cabeceou para dentro da área e Esquerdinha se antecipou para colocar a bola para dentro do gol.

O Itabaiana se lançou ao ataque para buscar o empate, mas desorganizado levava pouco perigo ao gol do América.

O América apostava nos contra-ataques e aos 28, Esquerdinha quase fez seu segundo no jogo. O Itabaiana melhorou no final e na base da pressão tentou o empate. Aos 42, Téssio recebeu ótimo lançamento, cortou para dentro e de direita errou na finalização.

ETAPA FINAL

O Itabaiana voltou com Jhullian no lugar de Bruno Sabiá. O time sergipano voltou com outra postura e logo aos sete minutos, Téssio arriscou de fora da área e assustou Samuel Pires.

A intensidade ficou só no inicio do segundo tempo. O Itabaiana tinha dificuldade de penetrar na defesa do América. Aos 20, Pedro Henrique teve a melhor chance do empate. Hugo lançou Pedro Henrique, Samuel Pires saiu mal e entregou a bola nos pés do atacante, que finaliza em cima do goleiro.

O América se retraiu muito no segundo tempo e fazia com que o Itabaiana rondasse cada vez mais sua área. Aos 32 Téssio de falta exigiu boa defesa de Samuel Pires.

Apesar da péssima atuação no segundo tempo, o América definiu o jogo aos 33 minutos, Em um rápido contra-ataque, Patrick recebeu, mostrou tranquilidade e bateu rasteiro no canto de Léo.

Aos 43, o Itabaiana perdeu a chance do gol de honra. Aurélio tabelou com Pedro Henrique e tocou para Grafite, que cruzou para Aurélio, sozinho, finalizar para fora.