Italo Ferreira revela ameaça de bomba em voo: ‘Tivemos que sair do avião’

Italo Ferreira, campeão olímpico de surfe, relatou um susto que passou em um voo nos Estados Unidos. Após ficar em terceiro lugar no WSL Finals, disputado na Califórnia, o atleta passou por um momento de tensão no voo de volta para o Brasil. Um dos voos que pegaria, no Aeroporto Internacional de Miami, teve suspeita de bomba.

“Última coisa que eu iria imaginar, era que no meu voo teria uma ameaça de bomba. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura”, escreveu Italo, no Twitter.