Ituano garante classificação; Criciúma e Botafogo-SP empatam e última vaga do Grupo B segue aberta – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Seis partidas movimentaram as disputas da 16ª e antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (11). O maior destaque ficou para o Ituano que bateu o lanterna Oeste, pelo placar de 2 a 1 e confirmou a classificação antecipada para a próxima etapa da competição, se juntando a Novorizontino-SP e Ypiranga-RS que já tinham garantido vaga.

Jogando no Estádio Novelli Júnior, o Ituano fez jus ao fator casa para vencer o Oeste com gols de Gerson Magrão e Zé Victor, enquanto Kalil descontou. Com o resultado, o time de Itu chegou aos 31 pontos, assumindo a segunda colocação do Grupo B e não pode mais ser alcançado pelos seus adversários. Já o Oeste apenas cumpre tabela visto que está com o rebaixamento decretado desde a rodada passada. Em 16 jogos são apenas sete pontos.

Criciúma e Botafogo-SP empataram e a última vaga do Grupo B segue em aberto

A quarta e última vaga do Grupo B ainda segue em aberta. Isso porque, Criciúma-SC e Botafogo-SP empataram sem gols no duelo direto pelo G4 no Estádio Heriberto Hulse. Na quarta colocação, agora com 27 pontos, o time catarinense jogava por uma vitória, mas ainda depende só de si para avançar. Já o time de Ribeirão Preto, ainda sonhando apesar das mínimas chances, tem 21 e está em quinto.

Além das duas equipes, o Figueirense também segue no páreo por essa última vaga depois de vencer o São José-RS, nesta manhã. Mesmo jogando no Estádio Francisco Novelletto e tendo saído atrás no placar, Roberto com dois gols ajudou o time alvinegro a vencer pelo placar de 2 a 1, de virada. Com isso, a equipe aparece em quinto com 23. Já o rival dá adeus as chances de classificação e aparece em sétimo com 19.

Já no duelo dos líderes da chave quem levou a melhor foi o Novorizontino-SP que agora só depende de suas forças para terminar a etapa na liderança. Jogando em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe paulista venceu o Ypiranga, por 1 a 0. Bruno Aguiar, de falta, marcou o único tento do jogo. Com isso, o Novorizontino é primeiro colocado com 33 pontos e o rival caiu para terceiro, estacionado nos 30 pontos.

Santa Cruz perdeu para o Altos e se complicou ainda mais

GRUPO A

Por fim, outras duas partidas movimentaram o Grupo A. Mesmo jogando no Estádio do Arruda, o Santa Cruz viu sua reação chegar ao fim de vez ao perder para o Altos-PI, pelo placar de 1 a 0. Tiaguinho, no começo do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Sendo assim, o time pernambucano segue na lanterna com 11 e o rival subiu para 21, em sexto, sonhando com a possibilidade de avançar de fase.

No duelo que fechou as disputas, no ‘horário de balada’ das 21h, Jacuipense-BA e Volta Redonda-RJ se enfrentaram no Estádio Barradão em Salvador e quem se deu bem foram os donos da casa, que venceram pelo placar magro de 1 a 0. Bruninho, aos 20 minutos do segundo tempo, foi quem marcou o único tento do duelo. Com o resultado, a equipe respira contra o rebaixamento e chega aos 15 pontos. Já o rival se complicou pois estacionou nos 22 pontos e perdeu a chance de se firmar dentro do G4.