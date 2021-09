IZA mora em mansão com piscina, campo de futebol e amplo jardim para churrascos e festas

Foi durante a pandemia que IZA se mudou. Ela trocou, há cerca de um ano, um amplo apartamento na Barra da Tijuca por uma mansão no Itanhangá, ambos na Zona Oeste do Rio. E frequentemente ela mostra que aproveita cada cantinho do imóvel que divide com o marido, o produtor musical Sérgio Santos.

Foto: Reprodução