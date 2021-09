Já classificado com o Ypiranga-RS, técnico Júnior Rocha mira o segundo lugar – Futebol Interior

Erechim, RS, 22 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série C terá sua última rodada da primeira fase neste próximo sábado (25), com todos os jogos tanto do Grupo A como do Grupo B a serem realizados na mesma data. Oito clubes avançam para segunda fase da competição.

Entre os clubes já classificados, esta o Ypiranga-RS, que já havia se garantido com três rodadas de antecedência e briga para terminar esta primeira fase na segunda colocação do Grupo, já que Novorizontino com 36 pontos não pode ser alcançado pelo Ituano com 32 pontos e Canarinho com 31 pontos.

QUER ASSEGURAR A POSIÇÃO

Faltando uma rodada para término da fase o técnico Júnior Rocha quer terminar na vice-liderança.

“Realizamos uma boa campanha nesta primeira fase e primeiro objetivo foi alcançado que é a classificação, mas ainda temos mais uma partida importante diante do São José que pode nos dar a vice-liderança do nosso grupo ao término desta primeira fase”, disse o treinador.

A CAMPANHA

O Ypiranga chegou a liderar o Grupo B boa parte da competição e ainda tem o melhor ataque e o artilheiro da competição. Quirino, com nove gols, foram até momento 17 jogos, com nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas, mas no confronto direto diante do Novorizontino acabou perdendo a liderança.

VANTAGEM SOBRE OS PAULISTAS

Porém, o Canarinho teve grande retrospecto diante dos clubes paulistas. Foram dez jogos, com sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas, mas o foco agora é terminar essa fase na segunda colocação e para isso precisa vencer o São José e torcer por um empate entre Ituano e Botafogo.

“A equipe está muito focada na competição e sabemos que a primeira parte do campeonato está no seu final e teremos um novo campeonato em que temos que nos manter com esta boa campanha para que possamos buscar nosso segundo objetivo que é o acesso”, finalizou.