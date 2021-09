‘Já erramos até demais’ – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 03 (AFI) – O Volta Redonda-RJ, justo na reta final do Campeonato Brasileiro Série C, passa por um momento bastante complicado. Nos últimos seis jogos, foi apenas uma vitória sobre o Altos-PI por 2 a 1, no fim de julho. Em agosto, foram dois empates e duas derrotas.

Para se ter ideia, antes do período, o Volta Redonda só saiu de campo sem pontos na primeira rodada, curiosamente, contra o próprio Altos, quando perdeu por 3 a 0. A queda na tabela, então, não é surpresa para o treinador Neto Colucci.

O Voltaço está fora da zona de classificação, no quinto lugar, com 20 pontos. A “sorte”, porém, é que nenhum time do Grupo A abriu vantagem. A distância para o líder, por exemplo, é de apenas dois pontos. Mesmo assim, o comandante espera que os tropeços cheguem ao fim.

“A cobrança é grande e acabou a gordura que tínhamos, porque o que não podíamos errar, já erramos até demais. Agora é parar de errar e começar a acertar, porque precisamos vencer este jogo de qualquer maneira e não pode existir outro resultado.”

O jogo, que Neto Colucci fala, realmente é de extrema relevância. O Volta Redonda recebe, no Raulino de Oliveira, às 21 horas do sábado, o sexto colocado Ferroviário-CE, de 19 pontos, até o momento.

“Os três pontos são muito importantes para continuarmos na briga, sem ter que torcer para ninguém e dependendo somente da gente para garantir a classificação. Sempre falamos que estamos na expectativa de vitórias, de que trabalhamos bastante a semana e aí chega na hora, cometemos falhas e damos os gols para os adversários, o que não acontece ao contrário.”