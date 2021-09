Já garantido na próxima fase com a melhor campanha, Novorizontino visita o Mirassol – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 24 (AFI) – Já classificado e dono da melhor campanha da primeira fase da Série C de forma antecipada, o Novorizontino entra em campo para cumprir tabela contra o Mirassol, que escapou do rebaixamento. O confronto é válido pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste sábado, às 17h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O time tem 36 pontos e ostenta campanha de mais de 70% de aproveitamento. São 11 vitórias, três empates e apenas três derrotas.

COM A CABEÇA NA SEGUNDA FASE

Rodrigo Viana, que jogou contra o Paraná falou que o time já começa a pensar na fase decisiva.

“Serão novos desafios, com equipes ainda mais fortes e que querem o mesmo objetivo que nós. Estamos treinando pesado para essa Copa do Mundo que está por vir e queremos terminar essas seis partidas jogando em alto nível e com uma das quatro vagas disponíveis para a Série B”, analisou.

DEFESA SÓLIDA

Um dos fatores para ostentar a melhor campanha, é a excelente defesa. A equipe sofreu apenas 20 gols, melhor marca da competição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para a última rodada, Léo Condé pode poupar alguns titulares. Portanto, o time pode ir a campo com:

Rodrigo Viana;Lucas Mendes, Edson Silva, Bruno Aguiar e Guilherme Lazaroni; Willean Lepo, Anderson Rosa e Barba; Danielzinho, Nando e Léo Tocantins.