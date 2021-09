JAC E-JS1 é o carro elétrico mais barato do Brasil, ideal para o uso urbano

Com o passar dos anos estamos vendo novos veículos elétricos sendo lançados no Brasil buscando uma fatia desse novo mercado que está em crescimento, porém o grande impeditivo aos que querem adquirir um carro dessa categoria é o seu alto preço inicial, que faz com que muitas pessoas acabem adiando esse desejo.

Para tentar atrair mais usuários para esse universo, a Jac Motors está lançando em território nacional o veículo 100% elétrico mais barato até o momento, trata-se do JAC E-JS1, que chegará ao país com preços que partem de R$149.900, um valor ainda alto em comparação com os automóveis mais baratos com motor a combustão, porém se encaixa como o carro elétrico mais barato no Brasil.

Ele chega para ser um carro indicado para uso urbano, para pessoas se movimentam bastante dentro da cidade e buscam o seu primeiro veículo elétrico com zero de emissão de poluentes, o JAC E-JS1 conta com uma potência de 62 cv e traz um torque imediato de 150 Nm, a empresa garante que ele vai de 0-100 km/h em um espaço de tempo de 10,7 segundos.

Apresentando tecnologia de ponta, ele traz uma bateria de 30,2 kWh de capacidade e oferece gerenciamento térmico em todo o sistema elétrico do veículo. Sua autonomia dentro da cidade pode chegar a até 300 km com uma única carga. Ele conta com a tecnologia i-Pedal, que faz com que o motor elétrico se transforme em gerador e faça a recarga da bateria quando o condutor tira o pé do acelerador, a Jac Motors garante que isso pode elevar em 20% a autonomia da bateria além de preservar a vida útil das pastilhas de freio.



A empresa informa que o custo do consumo de energia elétrica do JAC E-JS1 é de apenas R$ 5,34 (São Paulo/SP – Tarifa: 0,534 R$/kWh) a cada 100KM (10kw para 100km), além de garantir economia na hora da manutenção por conta do veículo não ter diversos itens como filtro de óleo, radiador e outros presentes em um veículo com motor a combustão.

Os interessados já podem se cadastrar diretamente no site oficial para realizar a compra do veículo.

