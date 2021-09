Jacuipense-BA tem dois desfalques para decisão – Futebol Interior

Riachão do Jacuípe, BA, 20 (AFI) – A tarefa do Jacuipense-BA se tornou ainda mais difícil pela permanência no Campeonato Brasileiro Série C. O Jacupa tem dois desfalques na faixa central para o último e decisivo duelo: Willian Kaefer e Dionísio.

O time é o nono colocado do Grupo A com 15 pontos, três abaixo do Floresta-CE. O critério de desempates importante é o saldo de gols. O Jacuipense soma -9 e o concorrente -3.

SUSPENSOS

Os dois foram punidos por suspensão, mas com casos diferentes. O volante Willian Kaefer recebeu o terceiro amarelo acumulado. O meio-campista Dionísio tomou o cartão vermelho, depois de receber dois amarelos na derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB.

As opções mais cotadas de entrada são Peixoto e Jeremias, que já foram em titulares em algumas partidas. O treinador Jonilson Veloso não deve perder tanto tecnicamente.

DECISÃO

O Jacuipense encerra a participação em 2021 no Barradão contra o Altos-PI, que já não tem pretensões na competição. O jogo, assim como todos da última rodada, é no sábado (25), às 17 horas.

