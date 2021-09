Jacuipense-BA x Altos-PI – O rebaixamento só será evitado com um milagre daqueles – Futebol Interior

Salvador, BA, 24 (AFI) – A briga no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C não é só na parte de cima da tabela. Apesar de remotas, ainda há chances de um milagre do Jacuipense-BA e, para isso, o primeiro passo é no Barradão, sábado, às 17 horas, diante do Altos-PI.

O Jacuipense é o nono colocado com 15 pontos e abre a zona de rebaixamento. São três pontos atrás do Floresta-CE. O Santa Cruz-PE é o lanterna (10°) e já está rebaixado. O Altos soma 21, na sétima posição.

É… ATÉ DÁ

O Jacuipense não precisa apenas de um triunfo. O Floresta ainda tem que perder e de muito, ou, o Jacupa vencer de muito. Caso empatem em pontos, o critério de desempate é o saldo de gols. No momento, a diferença é de 6 a favor dos cearenses (-3 a -9).

O Floresta joga diante do Ferroviário-CE, que briga por uma vaga na próxima fase e goleou, na 16ª rodada, o Paysandu-PA por 5 a 1. Poderia ser um fator para se apoiar, porém, complica quando se trata do Jacupa.

São apenas duas vitórias e dez gols feitos em 17 jogos. O Altos até que não luta por classificação e nem permanência, mas não deve aliviar tanto o pé. Fechar a Primeira Fase com uma goleada não seria legal.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Jonilson Veloso tem duas ausências no meio campo por suspensão. Willian Kaeffer recebeu o terceiro cartão amarelo, na derrota para o Botafogo-PB por 1 a 0, e Dionísio levou o vermelho.

As opções mais cotadas para o comandante atendem por Peixoto, que estava suspenso, e Jeremias. A outra dúvida de Jonilson é para definir o trio ofensivo. Douglas, Thiaguinho, Bruninho e Bambam disputam duas vagas. Jeam deve manter a titularidade.

O treinador Paulinho Kobayashi, além de Mondragon, que continua fora, tem mais quatro desfalques: Mimica, suspenso por três amarelos; Netinho, por questões pessoais; Rodrigo Andrade foi liberado; e Manoel deixou o clube para acertar com o Vitória.

A tendência, então, é haja quatro mudanças, no mínimo. Wesley entra na defesa, Juninho Araújo, no meio e Roger Gaúcho, no ataque. Ainda na faixa central, Diguinho e Amilcar brigam por uma posição.