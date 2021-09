Jacuipense-BA x Manaus-AM – Senso de urgência no Barradão assusta Gavião? – Futebol Interior

Salvador, BA, 03 (AFI) – Um dos duelos no Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C neste sábado é entre Jacuipense-BA e Manaus-AM, às 17 horas, no Barradão. Os dois times precisam do triunfo e os visitantes até seriam favoritos, se não fosse reta final de temporada. O senso de urgência pode mudar bastante o cenário dos donos da casa.

O Jacuipense abre a zona de rebaixamento, é o vice-lanterna (9°) com 11 pontos. Um acima do último colocado Santa Cruz-PE e três atrás do oitavo colocado, o Altos-PI. O Manaus perdeu a liderança para o Tombense-MG, na última rodada, e aparece na segunda posição com 21 pontos. Apenas um de distância para os mineiros e para o quinto colocado, o Volta Redonda-RJ.

FAZ DIFERENÇA?

Após a primeira derrota para o Tombense por 2 a 1, depois de cinco jogos à frente do Manaus, Evaristo Piza só pensa na recuperação. Não apenas pelas estatísticas, mas justamente pela disputa no Grupo. O momento de tropeçar já passou. Faltam mais quatro rodadas apenas.

O adversário, apesar de jogar em casa, não aparenta ser dos mais temidos. A última vitória do Jacuipense foi no dia 26 de julho, em cima do Ferroviário por 1 a 0. Desde então, foram sete empates e duas derrotas.

Jonilson reassumiu o comando técnico e ainda não deu as respostas que o torcedor espera. O Jacuipense também precisa urgentemente dos três pontos para seguir na luta pela permanência. Será que faz diferença?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Jonilson Veloso fez dois jogos à frente do Jacuipense desde o retorno e empatou os dois em 0 a 0 com Ferroviário e Santa Cruz. Em cada partida, uma escalação foi utilizada e ainda há dúvidas na cabeça do comandante, principalmente no ataque.

Bruninho e Geovane Itinga que ficaram em boa parte da temporada no banco, começam a ganhar minutos importantes e brigam por posição. Thiaguinho, Jeremias e Bambam não tem a vaga tão assegurada.

Evaristo Piza mudou a formação pela primeira vez como técnico do Manaus na última rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o Tombense. Alterações motivas pelas ausências, por suspensão, de Luiz Fernando, Dudu Mandai e Anderson Paraíba. Todos titulares.

Os três retornam e devem iniciar a partida, porém, o volante Guilherme Amorim é o novo desfalque, também pelo acúmulo de cartões amarelos. O nome mais cotado para entrar é o do recém-contratado Derlan, que foi capitão na campanha do acesso na última temporada.