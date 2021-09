Jacuipense-BA x Volta Redonda-RJ – Enquanto um luta para sobreviver, o outro quer se manter no G4 – Futebol Interior

Salvador, BA, 10 (AFI) – Um dos duelos no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C neste sábado é entre Jacuipense-BA e Volta Redonda-RJ, às 21 horas, no Barradão. Os dois times precisam do triunfo. Os donos da casa precisam vencer caso queiram evitar o rebaixamento, enquanto os visitantes buscar os três pontos para se manterem no G4.

O Jacuipense-BA abre a zona de rebaixamento, é o vice-lanterna (9°) com 11 pontos. Um acima do último colocado Santa Cruz-PE e quatro atrás do oitavo colocado, o Floresta-CE. O Volta Redonda-RJ aparece na quarta posição com 22 pontos, com a mesma pontuação do quinto colocado Botafogo-PB e apenas dois pontos atrás do líder, o Manaus-AM.

JACUIPENSE

A equipe da casa precisa reagir imediatamente, e o técnico Jonilson Veloso sinalizou que o time pode sofrer mudanças.

“Uma estratégia que se repete várias vezes e não dá resultado, não adianta continuar repetindo. Não adianta ficar insistindo nessa mesma estratégia. É preciso mudar, a mudança faz parte. Estamos procurando o melhor para a equipe e com certeza vamos mudar para sair dessa situação e conseguir a vitória.”

Os jogadores Vicente e Dedeco estão fora da partida, ambos lesionados.

VOLTA REDONDA

Já o Voltaço não poderá contar com o meia Luciano Naninho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em contrapartida, os zagueiros Heitor e Grasson retornam após cumprirem suspensão automática na rodada passada.

O técnico Neto Colucci falou sobre a partida.

“Toda partida agora é uma guerra. É um jogo de classificação, uma final para o Volta Redonda, assim como também é muito importante para a Jacuipense, que está brigando para sair da zona de rebaixamento. Temos que ir com foco total, buscando a vitória, que nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo, que é se classificar para a próxima fase e depois subir para a Série B”, disse o comandante.