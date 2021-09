Jadson, ex-Corinthians e São Paulo, é anunciado por time da Série B – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 23 (AFI) – O Avaí deu a sua última cartada na luta pelo acesso à elite do Brasileirão. Na tarde desta quinta-feira, a diretoria oficializou a contratação do experiente meia Jadson.

O jogador de 37 anos tem seus direitos econômicos ligados ao Athletico-PR e chega por empréstimo até o fim do ano, com os salários pagos integralmente pelo Furacão.

Desde que foi avisado pela diretoria rubronegra que não seria mais utilizado, Jadson entrou na mira de vários clubes da Série B. Além do Avaí, Náutico e Londrina tentaram sua contratação.

Revelado no Athletico-PR, Jadson ficou sete temporadas e meia no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, antes de voltar ao Brasil para defender o São Paulo. Depois, o meia se transferiu para o Corinthians.

No Timão, Jadson ficou de 2014 a 2019 – saiu em 2016 para atuar no Tiajin Tianhai, da China – e foi bicampeão brasileiro, além de tri paulista. Desde 2020 no Athletico-PR, o meia disputou 30 partidas e marcou três gols.

O Avaí está na sexta colocação da Série B do Brasileiro, com 40 pontos, quatro a menos que o CRB, primeiro do G4 e seu adversário neste sábado, em Maceió, pela 26ª rodada.