JBL BassPro Go: a caixinha Bluetooth que se transforma em som automotivo

As caixas de som Bluetooth da JBL são um verdadeiro sucesso no Brasil, os modelos são conhecidos por oferecer uma ótima qualidade de som em um aparelho bastante móvel, agora a fabricante está expandindo ainda mais sua oferta em território nacional com a JBL BassPro Go. O novo modelo é uma caixinha de com 2 em 1 que pode se transformar em som automotivo, trazendo configurações especiais para serem usadas em carros, como configurações ajustáveis dos graves.

O modelo vem com uma base fixa para ser instalado no carro, mas isso não vai impedir o usuário de tirar o aparelho do seu carro, a base pode ser destacada para o usuário poder levar a caixa de som para outros lugares. Mas um sistema de som automotivo tem algumas peculiaridades na reprodução de som, para satisfazer os usuários ao máximo, a JBL equipou no dispositivo um subwoofer ativo de graves precisos e impactantes, que, junto com o “alto desempenho sonoro”, deve satisfazer a grande maioria das pessoas.

A JBL BassPro Go vem com um sistema de som capaz de apresentar 100W de potência RMS e uma frequência entre 40 Hz e 20 kHz, a -3 dB, como apontado pela empresa, o aparelho pode apresentar graves de 0dB até +6 dB a 45 Hz. O suporte ao Bluetooth 4.2 permite que o aparelho fique conectado a até três aparelhos simultaneamente, fazendo com que com isso o usuário possa remover a caixa do carro e levar para outro ambiente sem ter que parear com seu smartphone.



Créditos: Divulgação JBL

Um dos destaques das caixas de som da JBL é a mobilidade e segurança, algo que não deve mudar com o novo lançamento, que ainda é bastante móvel e vem com recursos para a segurança, como classificação IPX5 à prova de respingos d’água. Além disso, o modelo também tem resistência a diversos produtos químicos e uma proteção que impede a entrada de sujeira no aparelho, facilitando com que o usuário limpe o modelo.

Esses recursos permitem que o aparelho ofereça uma “praticidade ao dia a dia para levar a música a qualquer lugar”, com o usuário tendo o melhor som possível independente do lugar

Especificações técnicas:



Potência do amplificador, modo subwoofer: 100 W RMS

Resposta de frequência: 40 Hz a 20kHz a -3 dB

Filtro lowpass, modo subwoofer: 80/100/120 Hz

Reforço de graves: 0dB até +6 dB a 45 Hz

Sensibilidade de entrada, nível alto: 1 V a 15 V

Potência do fusível: 15 A

Versão Bluetooth: 4.2

Carregamento USB 2.0: 5V (2.1 A)

Tipo de Batería: NiMH, 10,8 V/3000 mAH

A nova JBL BassPro Go já está listada no site brasileiro da JBL, entretanto ainda não está disponível para a compra, a fabricante afirma que o lançamento custará R$ R$ 3.499,00.

Fonte: Harman, JBL