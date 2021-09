João Lucas assume vice-presidência do SD Estadual e passa a comandar três partidos em Penedo

O vice-prefeito de Penedo João Lucas, esteve nesta terça-feira, 29, com o deputado estadual, Antonio Albuquerque, para assumir a vice-presidência estadual do SOLIDARIEDADE, partido presidido pela irmã do parlamentar alagoano. João Lucas que havia anunciado sua pré-candidatura a deputado estadual no pleito de 2022 possivelmente pelo PTB, agora deve ir para a maratona eleitoral no SD.

Com a ida de JL para o SD, tendo assumido o cargo em nível de Alagoas, o vice-prefeito passa então a comandar três legendas partidárias em Penedo, sendo além do SD e o PTB, também o PSD do deputado federal, Marx Beltrão. Perguntado se realmente está mantida sua pré-candidatura a deputado estadual, JL garantiu que todos os pontos já foram postos nos ‘ís’ e que o encontro com o deputado Antonio Albuquerque foi justamente para reafirmar sua pré-candidatura.