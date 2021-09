Joelma surge novamente com suposto affair bonitão e fãs apontam: ‘Marketing’

O suposto novo affair de Joelma tem movimentado as redes sociais e deixado fãs em polvorosa. Isso depois de a cantora compartilhar imagens ao lado do modelo e fazendeiro bonitão, Ewerton Martin, em momentos para lá de românticos. Mais um desses cliques foi postado pela artista, que está prestes a lançar um novo trabalho, nesta quinta-feira (23). Fãs, no entanto, apontam que a história, na verdade, é marketing para lançamento da música e que as imagens seriam do novo videclipe de Joelma.

Neste último registro, por exemplo, ela surge usando capacete e patins, enquando segura as mãos do fazendeiro bonitão. Na legenda, escreveu: “Sabia que era você”, junto à data e horário de lançamento do novo trabalho. Em outro post, a artista escreveu “encontrei”, para ilustrar a imagem onde os dois aparecem sentados e sorridentes sobre uma cama. O mesmo registro foi compartilhada por Ewerton, junto à data de lançamento do trabalho.