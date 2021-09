Jogador do Goiás-GO leva dois tiros em boate – Futebol Interior

Goiânia, GO, 11 (AFI) – O meio-campista do Goiás-GO Henrique Lordeiro, de 21 anos, tomou dois tiros em uma boate na cidade de Goiânia-GO na noite desta sexta-feira (10).

Segundo a assessoria de imprensa do clube, ele foi levado a um hospital, mas já recebeu alta e passa bem.

O QUE OCORREU?

O jogador estava na boate com amigos, incluindo o volante Nathan, também do Esmeraldino, quando uma confusão começou no local. O jogador não estaria envolvido na briga.

O Goiás-GO não se manifestou e vai aguardar as investigações sobre o caso.

CARREIRA

Henrique começou na base do Flamengo, mais se transferiu para o Goiás em 2019. Em 2020 subiu para o profissional do clube. Em 2021 atuou m nove partidas pela equipe, mas seu último jogo foi em maio, ainda pelo estadual.

PRÓXIMO JOGO

Logo mais, às 21h, o Goiás entra em campo pela 23ª rodada da Série B para enfrentar o CRB. Se vencer, a equipe goiana termina a rodada na vice-liderança.