“Jogadores chegavam bêbados” – Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – O técnico Roberto Fernandes resolveu revelar alguns bastidores que culminaram com o rebaixamento do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C. O treinador afirmou se arrepender de ter ido para a Terceira Divisão nacional e revelou que alguns jogadores chegavam bêbados para treinar.

“No meu caso, pesou o coração. O fato de eu voltar a trabalhar em Recife, a chance de reerguer um clube como o Santa Cruz, o lado emocional. Se eu fosse racional eu não assumiria nenhum clube da Série C porque era uma questão de dias para receber outras propostas. Eu não me arrependo de ter assumido o Santa Cruz pelo clube que é. Mas me arrependo mil por cento de ter ido para a Série C, com mercado na Série B. Foi um erro de gestão de carreira absurdo”, falou o treinador ao Ne45.

Sobre os jogadores, o treinador surpreendeu ao revelar que alguns atletas chegavam bêbados para as atividades, mas exaltou a grande maioria. Roberto Fernandes deixou claro que o time não deu liga.

Roberto Fernandes com o grupo de jogadores

“Os atletas não são mau caráter, não são preguiçosos na sua grande maioria. Mas meia dúzia não tiveram comprometimento com o trabalho, cagaram na cabeça do Santa Cruz, chegaram bêbados para trabalhar alguns deles. Mas foi raridade, foi pouco. Em um elenco de 35 atletas, só três ou quatro que estavam descompromissados e que foram saindo ao longo do processo. Mas o resto não, o resto queria, eles se esforçaram, mas não teve liga”, completou.

ISENTOU

Roberto Fernandes ainda disse que o clube deve dois meses de salários, mas mostrou confiança no trabalho do presidente Joaquim Bezerra, a quem isentou de críticas.

“Mas não tenho uma vírgula para falar do presidente Joaquim e da diretoria que estava comigo. Pelo contrário, eles tentaram. E Joaquim eu tenho pena dele porque é um cara que está dando a vida lá dentro e as coisas não andam. É impressionante”, finalizou.